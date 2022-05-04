Відомо хто замінить Хрговіча в бою з Чжилеєм

Переможець поєдинку не стане офіційним претендентом IBF

Чжан Чжилей / Фото: boxingscene.com

7 травня китайський боксер надважкої ваги Чжан Чжилей (23-0-1, 18 КО) проведе поєдинок проти американця Скотта Александра (16-4-2, 8 КО).

У Чжилея був запланований бій з Філіпом Хрговичем за статус офіційного претендента на титул IBF. Після заміни суперника поєдинок більше не є претендентським.

Нагадаємо, Хргович знявся за 4 дня через дуже складні життєві причини.