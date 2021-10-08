Отец Фьюри: «Тайсон собирается расколоть голову Уайлдера»
Винни Джонс: «Фьюри, я знаю, что ты снова вырубишь Уайлдера»
Известный британский актер – о предстоящей трилогии
8 октября 18:44
Винни Джонс / фото - Alpha Coders
Известный британский актер и бывший футболист Винни Джонс поддержал чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) накануне его трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО). В своем Twitter Джонс написал, что верит в победу «Цыганского короля» и надеется увидеть в этом бою нокаут.
«Тайсон, верю, что ты победишь в субботу. Ты знаешь, что я был в твоем углу в последних двух боях и я не сомневаюсь, что ты снова вырубишь Уайлдера.
Вся страна поддерживает тебя. Удачи, сынок, покажи им».
Напомним, Валуев назвал победителя трилогии Фьюри – Уайлдер.