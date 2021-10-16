Старт взят. Ломаченко вылетел в США на подготовку к бою с Комми
Виртуозная работа Комми в рамках подготовки к бою с Ломаченко
Ганец и украинец сойдутся в ринге 11 декабря
16 октября 22:55
Фото: The Fight City
Бывший чемпион мира в легком весе Ричард Комми (30-3, 27 КО) пашет в зале в рамках подготовки к бою против украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).
34-летний боксер в Instagram показал виртуозную работу на скакалке:
Бой Ломаченко – Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.
Напомним, украинец уже вылетел в США, где пройдет его подготовка.
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