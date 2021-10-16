Виртуозная работа Комми в рамках подготовки к бою с Ломаченко

Ганец и украинец сойдутся в ринге 11 декабря

Фото: The Fight City

Бывший чемпион мира в легком весе Ричард Комми (30-3, 27 КО) пашет в зале в рамках подготовки к бою против украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).

34-летний боксер в Instagram показал виртуозную работу на скакалке:

Бой Ломаченко – Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Напомним, украинец уже вылетел в США, где пройдет его подготовка.