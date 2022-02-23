Виталий Клчико объяснил, как введение чрезвычайного положения в Украине повлияет на спорт

Виталий Кличко / фото - КМДА

Экс-чемпион супертяжелого веса, а ныне мэр Киева Виталий Кличко в интервью пресс-службе КМДА прокомментировал непростую ситуацию в Украине, рассказав, как возможное введение чрезвычайного положения может повлиять на спорт в стране.

Устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий (в том числе и спортивных – прим.), запрещается проведение митингов, также могут быть приняты и другие ограничительные меры.

Комендантский час на территориях областей и городов не будут вводить до принятия отдельного решения».