Владимир Кличко: «У Украины сильный и сплоченный народ, который превыше всего ценит свою независимость»
Виталий Клчико объяснил, как введение чрезвычайного положения в Украине повлияет на спорт
Мэр Киева прокомментировал непростую ситуацию в стране
15:42
Виталий Кличко / фото - КМДА
Экс-чемпион супертяжелого веса, а ныне мэр Киева Виталий Кличко в интервью пресс-службе КМДА прокомментировал непростую ситуацию в Украине, рассказав, как возможное введение чрезвычайного положения может повлиять на спорт в стране.
«Если такое решение о введении чрезвычайного положения будет принято, что это значит? На территории областей начнут действовать оперативные штабы под председательством председателей ОДА или КМДА, устанавливается усиленный контроль въезда и выезда с территории городов и областей.
Устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий (в том числе и спортивных – прим.), запрещается проведение митингов, также могут быть приняты и другие ограничительные меры.
Комендантский час на территориях областей и городов не будут вводить до принятия отдельного решения».
Напомним, Владимир Кличко поддержал украинский народ на фоне возможной войны с РФ.