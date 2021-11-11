Виталий Кличко дал несколько советов и напутствие чемпиону мира Захарееву
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе и мэр Киева Виталий Кличко лично встретился и поздравил с достойными результатами чемпиона мира Юрия Захареева и вице-чемпиона Европы среди молодежи Дмитрия Баблюка:
Друзья! Сегодня встретился и поздравил с победой на чемпионате мира по боксу в весовой категории до 71 кг 19-летнего Юрия Захареева. Титул чемпиона наш Юрий завоевал в поединке против россиянина Вадима Мусаева (лучшего боксера России в своей категории в 2021-м году).
Также был рад познакомиться с киевлянином Дмитрием Баблюком, котоый в 18 лет завоевал серебро на чемпионате Европы по боксу в этом году.
Вместе с юными боксерами и их тренерами пересмотрели самые яркие моменты чемпионского боя Юрия Захареева. Поделился мыслями со спортсменами и дал некоторые практические советы на будущее.
Пожелал ребятам новых побед, воли и выдержки на пути к вершинам!
Захареев рассказал, как начал заниматься боксом.
Полное интервью Юрий Захареева смотрите на телеканале XSPORT завтра, 12 ноября, в 10:30.
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