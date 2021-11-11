Виталий Кличко дал несколько советов и напутствие чемпиону мира Захарееву

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе и мэр Киева Виталий Кличко лично встретился и поздравил с достойными результатами чемпиона мира Юрия Захареева и вице-чемпиона Европы среди молодежи Дмитрия Баблюка:



Также был рад познакомиться с киевлянином Дмитрием Баблюком, котоый в 18 лет завоевал серебро на чемпионате Европы по боксу в этом году.

Вместе с юными боксерами и их тренерами пересмотрели самые яркие моменты чемпионского боя Юрия Захареева. Поделился мыслями со спортсменами и дал некоторые практические советы на будущее.

Пожелал ребятам новых побед, воли и выдержки на пути к вершинам!