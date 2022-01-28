Виталий Кличко: «Если Джошуа не выйдет на реванш с Усиком, то покажет слабость»

Украинец считает, что британцу не стоит брать отступные деньги

Виталий Кличко / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко в интервью Sky Sports объяснил, почему Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) не стоит избегать реванша с Александром Усиком (19-0, 13 KO).

«Если он уйдет сейчас в сторону в этот момент, когда боксерская аудитория ожидает реванш и хочет увидеть Джошуа против Усика снова, то покажет слабость. Джошуа, не делай этого, пожалуйста. Как бойцы, мы сражаемся не только для себя, но и ради публики. Аудитория решает. Если она хочет боя, он должен состояться. Если Джошуа уйдет в сторонку, я не уверен, что интерес к Джошуа будет таким же большим в будущем».

Виталий Кличко задумывается о возвращении на ринг в поединке с Энтони Джошуа или Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).