Виталий Кличко: «Если Джошуа победит Усика, будет огромный интерес к бою против Фьюри»

Украинец считает, что реванш позволит AJ выйти на поединок с «Цыганским Королем»

Виталий Кличко / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко в интервью Sky Sports заявил, что реванш между британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (19-0, 13 KO) является востребованным, и позволит AJ выйти на поединок с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

«Этот вопрос интересует каждого любителя бокса. Так давайте получим ответ. Потому этот бой должен состояться. Грандиозный бой. Сейчас все сомневаются, что Джошуа достаточно силен, чтобы сразиться с Фьюри. Ну вот, он может дать ответ в бою с Усиком. Если Джошуа победит Усика, будет огромный интерес. Это будет главный бой за последние 10 лет. Джошуа – классический боксер, а Фьюри – неортодоксальный. Оба панчеры, оба могут решить исход боя в любой момент. Оба являются бойцами мирового класса и могут нокаутировать друг друга в любую секунду. Бойцы-тяжи похожи на гладиаторов и пользуются огромным вниманием всего мира».

Виталий Кличко задумывается о возвращении на ринг в поединке с Энтони Джошуа или Тайсоном Фьюри.