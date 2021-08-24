Виталий Кличко: «Сборная Украины, которая впервые вышла в четвертьфинал Евро, показала силу духа и волю к победе»
Виталий Кличко: «История независимости Украины – это история каждого из нас»
Бывший чемпион мира поздравил своих соотечественников с национальным праздником
09:58
Виталий Кличко / Фото - psm7.comЭкс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе и мэр Киева Виталий Кличко на своем аккаунте в Instagram поздравил своих соотечественников с Днем независимости Украины.
«Друзья! История независимости нашего государства – это история каждого из нас. История испытаний, борьбы, ежедневного труда. История побед – маленьких и больших. Мы создаем свою страну. От каждого из нас зависит то, какой она будет. Верьте в себя. Верьте в Украину. С Днем независимости».
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