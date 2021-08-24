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Виталий Кличко: «История независимости Украины – это история каждого из нас»

Бывший чемпион мира поздравил своих соотечественников с национальным праздником


Бокс Профессиональный бокс
09:58
Виталий Кличко: «История независимости Украины – это история каждого из нас»
Виталий Кличко / Фото - psm7.com
Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе и мэр Киева Виталий Кличко на своем аккаунте в Instagram поздравил своих соотечественников с Днем независимости Украины.

«Друзья! История независимости нашего государства – это история каждого из нас. История испытаний, борьбы, ежедневного труда. История побед – маленьких и больших. Мы создаем свою страну. От каждого из нас зависит то, какой она будет. Верьте в себя. Верьте в Украину. С Днем независимости».



Накануне Всемирный боксерский совет (WBC) объявил об открытии офиса в Киеве.

Владимир Кириченко
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Виталий Кличко

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