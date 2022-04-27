Виталий Кличко: «Лучше умереть, чем вернуться в СССР»
Мэр Киева о приоритетах украинского народа
27 апреля 17:44
Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал в соцсетях отрывок своего интервью, в котором четко дал понять, каким видит свое будущее украинский народ:
«Мы никогда не вернемся в СССР, нас ничто не заставить находиться там вновь. Мы не хотим жить в стране, где у людей нет прав. Мы видим наше будущее, в качестве члена европейской семьи. Лучше умереть, чем находится в СССР. Поэтому мы защищаем наши семьи, наших детей, наше будущее и те ценности, которые присущи всем европейцам.»
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