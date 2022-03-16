Виталий Кличко: «Многие россияне смотрят на позицию Усика. Хорошо, что он будет защищать Родину и призвал оккупантов отступать»
Экс-чемпион супертяжелого веса, а ныне мэр Киева Виталий Кличко в интервью «Українській Правді» заявил, что не подталкивал Александра Усика (19-0, 13 KO) выразить свою позицию после нападения россии на Украину:
Я общался с Александром, но могу сказать, что я ему не наставник. Он достаточно взрослый человек, уже достигший многого как в жизни, так и в спорте. Мне было приятно, несмотря на разную трактовку его различных заявлений. Их можно было трактовать как в одну, так и в другую сторону. Они не были четко обозначены.
Многие украинцы не могли понять, кого он действительно поддерживает. Он записался в территориальную оборону, сделал четкое заявление, что он находится на Родине, будет ее защищать. Обратился к каждому, кто пришел на нашу землю с просьбой идти домой, закончить это. А если они не услышат, то он будет использовать свой опыт, знания и все силы, чтобы защищать нашу землю.
Я после этого с Сашей общался, поблагодарил его. Мне было приятно. Я ему позвонил, поблагодарил за это. Это было искренне от Саши. Это важно, потому что Саша является авторитетом не только в Украине, но и многие россияне смотрят на его позицию.
Виталий готов взять в руки оружие, чтобы защитить Украину от российской нечисти.
Комментарии 0