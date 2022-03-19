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Бокс. Чемпионат мира. Белград

Виталий Кличко: «Мы скорее умрем, чем отдадим россиянам столицу Украины»

Мэр Киева напомнил, что по первоначальному плану рф город должен был быть захвачен еще три недели назад
Бокс Профессиональный бокс
19 марта 21:06
Виталий Кличко: «Мы скорее умрем, чем отдадим россиянам столицу Украины»
Фото: Getty Images

Мэр Киева и бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко в выпуске ITV News заявил, что украинцы лягут костьми, но не дадут российским террористам захватить столицу Украины:

У россиян был план оккупировать Киев. Они планировали сделать это еще три недели назад. Но наша армия разрушила все планы рф. И я как мэр говорю вам и остальным, никогда в наш город не войдут россияне. Мы скорее умрем, чем отдадим им столицу Украины.

Владимир Кличко заявил, что если украинский народ с голыми руками идет на российские танки, то нас не сломить.

Олег Шумейко-младший
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