Виталий Кличко: «Мы скорее умрем, чем отдадим россиянам столицу Украины»

Мэр Киева напомнил, что по первоначальному плану рф город должен был быть захвачен еще три недели назад

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Мэр Киева и бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко в выпуске ITV News заявил, что украинцы лягут костьми, но не дадут российским террористам захватить столицу Украины:



У россиян был план оккупировать Киев. Они планировали сделать это еще три недели назад. Но наша армия разрушила все планы рф. И я как мэр говорю вам и остальным, никогда в наш город не войдут россияне. Мы скорее умрем, чем отдадим им столицу Украины.

Владимир Кличко заявил, что если украинский народ с голыми руками идет на российские танки, то нас не сломить.