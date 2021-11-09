Виталий Кличко первым лично поздравил Усика с победой над Джошуа
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Легендарный украинский боксер не забыл о другом своем соотечественнике
20:27
Виталий Кличко / Фото - FacebookЭкс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Виталий Кличко в интервью YouTube-каналу Дмитрия Гордона заявил, что считает лучшими боксерами мира на данный момент украинца Александра Усика (19-0, 13 KO) и британца Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO).
«Я могу назвать двух лучших боксеров на данный момент. Вечных чемпионов нет. Никогда нет самого сильного. Ты можешь быть сильным только в короткий промежуток времени, показав себя сегодня, но навсегда ты самым сильным не станешь».
«В этот промежуток времени есть два боксера, которые показали серьезный бокс. Это Тайсон Фьюри и Александр Усик. Сегодня они два лучших боксера. Сейчас очень много спекуляций насчет их встречи. Саша проведет защиту титула в реванше с Джошуа, и очень надеемся, что поединок Фьюри – Усик состоится».
После третьего боя с Деонтеем Уайлдером WBC дал Фьюри месяц, чтобы попытаться договориться об объединительном бое с Александром Усиком.