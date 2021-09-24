Виталий Кличко не решился дать прогноз на бой Усик – Джошуа

Фото: Facebook Виталия Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко поделился мнением о бое соотечественника Александра Усика (18-0, 13 КО) против обладателя титулов WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО):

Шансы? Все зависит от него - от того, насколько правильными будут стратегия и тактика. Насколько Александр сможет навязать Джошуа свою формулу боя и не дать возможности сопернику пользоваться его ростом и преимуществом в весе. Потому что Джошуа выше Усика и будет пытаться контратаковать, пользуясь также преимуществами в длине рук и владении мощным ударом правой».