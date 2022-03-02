Виталий Кличко: «Не верьте фейкам – Киев стоит и будет стоять, и мы будем сражаться»
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о текущей ситуации в столице Украины:
Друзі! Дорогі кияни! Ворог атакував столицю! І вже є жертви серед мирного населення.
Внаслідок потрапляння в телевежу двох, за попередніми даними, ракет, загинули 5 мирних киян. Які йшли по тротуару повз вежу.
Я закликаю всіх киян не ходити та не їздити вулицями!
Будьте максимально обережними. Цю ніч краще провести в укриттях.
Зараз фахівці працюють,щоб відновити повноцінну роботу телевежі. І частково відновили цифрове ефірне мовлення.
А також телеканали доступні в кабельних мережах, зі спутника та в онлайн мовленні.
Згуртуємося, щоб обороняти наше місто!
Збройні сили України, поліція столиці, інші правоохоронні структури та бійці тероборони захищають Київ!
Зберігаємо витримку, бо ворог хоче залякати і деморалізувати нас!
Цього не буде! Разом вистоїмо!
Київ – серце України. Будемо битися! І ми переможемо! Слава Україні!
Напомним, что в войну с россией готов включиться и чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO).