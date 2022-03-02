Виталий Кличко: «Не верьте фейкам – Киев стоит и будет стоять, и мы будем сражаться»

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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о текущей ситуации в столице Украины:



Внаслідок потрапляння в телевежу двох, за попередніми даними, ракет, загинули 5 мирних киян. Які йшли по тротуару повз вежу.

Я закликаю всіх киян не ходити та не їздити вулицями!

Будьте максимально обережними. Цю ніч краще провести в укриттях.

Зараз фахівці працюють,щоб відновити повноцінну роботу телевежі. І частково відновили цифрове ефірне мовлення.

А також телеканали доступні в кабельних мережах, зі спутника та в онлайн мовленні.

Згуртуємося, щоб обороняти наше місто!

Збройні сили України, поліція столиці, інші правоохоронні структури та бійці тероборони захищають Київ!

Зберігаємо витримку, бо ворог хоче залякати і деморалізувати нас!

Цього не буде! Разом вистоїмо!

Київ – серце України. Будемо битися! І ми переможемо! Слава Україні!