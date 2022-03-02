Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 1
Развернуть Свернуть
Хоккей (1 событие из 16) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Регле - Таппара 2:1 Окончен
Баскетбол (2 события из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Бруклин Нетс - Торонто Рэпторс 97:133 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Киев-Баскет - Прометей -:- Перенесен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Мальорка - Реал Сосьедад -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 7) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Черкасские Мавпы - Харьковские Соколы -:- Перенесен
Баскетбол (1 событие из 9) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Кривбасс - БК Запорожье -:- Перенесен
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
14:10
Стронгмен. Чемпионат Украины. 110+кг

Виталий Кличко: «Не верьте фейкам – Киев стоит и будет стоять, и мы будем сражаться»

Мэр столицы Украины призвал бояться врага
Бокс Профессиональный бокс
12:16
Виталий Кличко: «Не верьте фейкам – Киев стоит и будет стоять, и мы будем сражаться»
Фото: скриншот

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о текущей ситуации в столице Украины:

Друзі! Дорогі кияни! Ворог атакував столицю! І вже є жертви серед мирного населення.

Внаслідок потрапляння в телевежу двох, за попередніми даними, ракет, загинули 5 мирних киян. Які йшли по тротуару повз вежу.

Я закликаю всіх киян не ходити та не їздити вулицями!

Будьте максимально обережними. Цю ніч краще провести в укриттях.

Зараз фахівці працюють,щоб відновити повноцінну роботу телевежі. І частково відновили цифрове ефірне мовлення.
А також телеканали доступні в кабельних мережах, зі спутника та в онлайн мовленні.

Згуртуємося, щоб обороняти наше місто!

Збройні сили України, поліція столиці, інші правоохоронні структури та бійці тероборони захищають Київ!

Зберігаємо витримку, бо ворог хоче залякати і деморалізувати нас!
Цього не буде! Разом вистоїмо!

Київ – серце України. Будемо битися! І ми переможемо! Слава Україні!

Напомним, что в войну с россией готов включиться и чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO).

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виталий Кличко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

ОБНОВЛЕНИЕ! Виталий Кличко опроверг информацию, что Киев окружен
ОБНОВЛЕНИЕ! Виталий Кличко опроверг информацию, что Киев окружен
Бокс Профессиональный бокс
27 февраля 21:23
6
Виталий Кличко: «россия обстреливает жилые кварталы, убивает жителей по всей Украине»
Виталий Кличко: «россия обстреливает жилые кварталы, убивает жителей по всей Украине»
Бокс Профессиональный бокс
27 февраля 15:05
Братья Кличко: «Сегодня происходит большая трагедия для всего мира»
Братья Кличко: «Сегодня происходит большая трагедия для всего мира»
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 12:53
1
Виталий Клчико объяснил, как введение чрезвычайного положения в Украине повлияет на спорт
Виталий Клчико объяснил, как введение чрезвычайного положения в Украине повлияет на спорт
Бокс Профессиональный бокс
23 февраля 15:42
Виталий Кличко: «Россия фактически объявила войну Украине»
Виталий Кличко: «Россия фактически объявила войну Украине»
Бокс Профессиональный бокс
22 февраля 09:57
3
Виталий Кличко: «Партнеры Украины должны ввести санкции против России! Немедленно»
Виталий Кличко: «Партнеры Украины должны ввести санкции против России! Немедленно»
Бокс
21 февраля 22:57

Новости: Бокс

Гарсия вместо Ломаченко? Де Ла Хойя считает, что нападение россии на Украину не даст Ломе подраться за «абсолюта»
Гарсия вместо Ломаченко? Де Ла Хойя считает, что нападение россии на Украину не даст Ломе подраться за «абсолюта»
Профессиональный бокс
13:52
Усик: «Украина значит для меня намного больше, чем любой чемпионский пояс»
Усик: «Украина значит для меня намного больше, чем любой чемпионский пояс»
Профессиональный бокс
12:58
Виталий Кличко: «Не верьте фейкам – Киев стоит и будет стоять, и мы будем сражаться»
Виталий Кличко: «Не верьте фейкам – Киев стоит и будет стоять, и мы будем сражаться»
Профессиональный бокс
12:16
Фьюри вместе с братьями Кличко и Усиком готов бороться с российской агрессией
Фьюри вместе с братьями Кличко и Усиком готов бороться с российской агрессией
Профессиональный бокс
11:24
Фьюри заявил, что собирается повесить перчатки на гвоздь после боя с Уайтом
Фьюри заявил, что собирается повесить перчатки на гвоздь после боя с Уайтом
Профессиональный бокс
10:50
Фьюри: «Я не собирался отказываться от боя с Усиком из-за того, что он так хорош»
Фьюри: «Я не собирался отказываться от боя с Усиком из-за того, что он так хорош»
Профессиональный бокс
01 марта 22:20
Тренер Усика – о срыве боя с Фьюри: «Тайсон и его команда выбрали более безопасный для них вариант»
Тренер Усика – о срыве боя с Фьюри: «Тайсон и его команда выбрали более безопасный для них вариант»
Профессиональный бокс
01 марта 21:35
«Я уже в его голове». Фьюри прокомментировал отсутствие Уайта на вступительной пресс-конференции
«Я уже в его голове». Фьюри прокомментировал отсутствие Уайта на вступительной пресс-конференции
Профессиональный бокс
01 марта 20:50
На пресс-конференции боя Фьюри – Уайт Тайсон провел самую странную битву взглядов
На пресс-конференции боя Фьюри – Уайт Тайсон провел самую странную битву взглядов
Профессиональный бокс
01 марта 18:59
Все новости

Популярные новости

Дочь Абрамовича: «Самая большая ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина»
Дочь Абрамовича: «Самая большая ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина»
Футбол В Европе
25 февраля 16:45
85
Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги в качестве тренера
Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги в качестве тренера
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 08:33
В Британии считают, что Усика устранят
В Британии считают, что Усика устранят
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 11:13
5
«Голова ватная». Что люди пишут Ломаченко, после его поста о военном вторжении рф в Украину
«Голова ватная». Что люди пишут Ломаченко, после его поста о военном вторжении рф в Украину
Бокс Профессиональный бокс
27 февраля 10:30
«Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей». Усик сделал первое заявление о событиях в Украине
«Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей». Усик сделал первое заявление о событиях в Украине
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 21:12
11
Усик показал миру, как российские войска обстреливают Киев
Усик показал миру, как российские войска обстреливают Киев
Бокс Профессиональный бокс
26 февраля 12:54
29
Все новости