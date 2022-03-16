Виталий Кличко: «Многие россияне смотрят на позицию Усика. Хорошо, что он будет защищать Родину и призвал оккупантов отступать»
Виталий Кличко общался с российскими спортсменами о войне: «Титулованные бойцы напуганы»
Ровно три недели назад россия напала на Украину
16 марта 20:50
Фото: Telegram
Экс-чемпион мира, а ныне мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что общался с российскими спортсменами о нападении россии на Украину:
По словам Кличко, спортсмены из страны-агрессора боятся выступить против войны из-за угрозы репрессий со стороны властей.
Скажу честно, я общался с российскими спортсменами – не буду называть их фамилии – пытался объяснить, но они напуганы. Можете представить, до чего довели людей? Они боятся сказать о своих ощущениях и мыслях. Там даже не 37-й год. Может быть, намного хуже, чем 37-й год.
Люди боятся что-то сказать, и это люди, которые являются бойцами, обладают большими титулами в спорте и так далее. Они никогда не были трусами, но в этом направлении боятся.
Также Кличко высказался о решении Александра Усика вступить в тероборону.
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