Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко оконфузился, дважды не сумев вспомнить, какой следующий год
Легендарный боксер может писать новую книгу со своими уникальными фразами
21:58
Виталий Кличко / Фото: LIGA.net
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко оконфузился во время новогоднего поздравления.
Мэр Киева либо забыл, какой год наступает.
«С хорошим настроением встречаем Новый 2220-й… 2222 год».
Напомним, ранее мы показывали единственный нокаут, в который упал Кличко-старший.