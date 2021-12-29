«Всегда смотрите в завтрашний день». Виталий Кличко с самоиронией отреагировал на ляп в новогоднем поздравлении
Виталий Кличко показал сыновей-гигантов – выше легендарных братьев-супертяжей
Мэр Киева с семьей поздравил всех с наступающими праздниками
15:32
Фото: tv.ua
Мэр Киева Виталий Кличко в своих соцсетях опубликовал семейное фото. На нем легендарные братья супертяжеловесы, а также сыновья «вечного» чемпиона WBC. Семейство Кличко поздравило всех с наступающими праздниками:
Два поколения братьев. Поздравляем с наступающими праздниками!
Ранее Виталий отреагировал на свой ляп во время новогоднего поздравления.