Виталий Кличко посетил больницу, где находятся пострадавшие от российского нападения из прилегающих к Киеву городов

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Мэр Киева Виталий Кличко посетил седьмую больницу в Киеве, куда привозят потерпевших от российского терроризма из Бучи, Гостомеля, Ворзеля и Ирпеня:



Персонал – майже 80 медиків, живуть увесь час на роботі. За майже два тижні в госпіталі прооперували та надали невідкладну допомогу кільком сотням українських військових, цивільних, дітей, поранених російськими окупантами.

Госпіталь усім необхідним забезпечений, медики самовіддано працюють. Подякував їм.

Також заїхав на деякі блокпости, встановлені для оборони столиці. Поспілкувався з нашими захисниками.

Усі налаштовані на перемогу. Київ, Україну не здамо!

Разом вистоїмо! Слава Україні!