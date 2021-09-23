Виталий Кличко посетит бой Джошуа – Усик

Поединок состоится 25 сентября

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко посетит бой обладателя титулов WBA, WBO, IBF в хэвивейте Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против Александра Усика (18-0, 13 КО).

Бой пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм».

Накануне состоялась пресс-конференция, на которой Усик заявил о масштабности предстоящего поединка, а Джошуа тепло отозвался об украинцах. Также боксеры провели первую дуэль взглядов.

24 сентября Джошуа и Усик взвесятся, а уже 25 сентября британец и украинец сойдутся в ринге. Онлайн трансляция боя Джошуа – Усик будет доступна на портале XSPORT.ua.