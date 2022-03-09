Виталий Кличко призвал народ россии оказать давление на путина: «Люди расплачиваются за войну своими жизнями»

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Мэр Киева Виталий Кличко в интервью BBC призвал российский народ повлиять на владимира путина и остановить кровопролитие на территории Украины:



Вопрос – зачем? Зачем эта война? Из-за нашей идеи быть частью ЕС, европейской семьи? Это причина? путин не хочет видеть Украину независимой. Он имеет безумную идею вернуть советскую империю. Мы уже были в СССР, обратно не хотим.

Мы видим нашу страну демократической и современной. Поэтому мы боремся за наши ценности, принципы нашего государства.