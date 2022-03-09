Владимир Кличко хочет сорвать бой Бивола с Канело: «Санкции каждому россиянину»
Виталий Кличко призвал народ россии оказать давление на путина: «Люди расплачиваются за войну своими жизнями»
Мэр Киева уверен, что президент рф хочет вернуть СССР
09 марта 18:58
Фото: Facebook
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью BBC призвал российский народ повлиять на владимира путина и остановить кровопролитие на территории Украины:
Народ россии должен оказывать давление на власть и путина внутри страны. Они должны показать, что это бессмысленная война. Люди расплачиваются за нее своими жизнями. Уже погибли тысячи с обеих сторон.
Вопрос – зачем? Зачем эта война? Из-за нашей идеи быть частью ЕС, европейской семьи? Это причина? путин не хочет видеть Украину независимой. Он имеет безумную идею вернуть советскую империю. Мы уже были в СССР, обратно не хотим.
Мы видим нашу страну демократической и современной. Поэтому мы боремся за наши ценности, принципы нашего государства.
Владимир Кличко хочет сорвать крупный бой россиянину.
Комментарии 0