За время войны Украина получила сотни миллионов евро благодаря Владимиру Кличко
Виталий Кличко: «путин болен – нормальный человек не устроит такую трагедию для многих народов»
Мэр Киева уверен, что имперские амбиции тирана взяли верх над здравым смыслом
08 апреля 22:20
Фото: Facebook
Экс-чемпион мира в супертяжелом вес и действующий мэр Киева Виталий Кличко уверен, что россия напала на Украину из-за демократического вектора движения в сторону Европы, которому следует наша страна:
Каждый из вас должен понимать причину этой войны, этой бессмысленной войны, которая сейчас идет в нашей родной стране. Причина проста: мы, украинцы, хотим построить современное демократическое государство и быть частью европейской семьи.
Президент россии владимир путин и российское правительство очень хотят восстановить Советский Союз, построить российскую империю и оккупировать Украину. путин болен, потому что нормальный человек никогда не устроит такую болезненную трагедию для многих народов.
Ранее Виталий сообщил, что благодаря Владимиру Кличко Украина получила сотни миллионов евро.