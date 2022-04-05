«Это геноцид украинской народа». Владимир Кличко показал, как путинская армия уничтожала мирное население Украины
Виталий Кличко: «Рашисты должны заплатить большую цену за жизни тысяч украинцев»
Оккупанты в Украине совершают ужасающие преступления
04 апреля 16:40
Братья Кличко / Фото: Instagram
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что рашистов ждет расплата за все зверства, совершенные на территории Украины:
То, что мы сейчас видим в Ирпене, Буче, – это ужасные кадры. К сожалению, это не кадры из кино, а реальность. Ужасная реальность, когда расстреляны гражданские, еще и со связанными руками за спиной. Да…
Я не понимаю ни одного человека, способного это сделать. Но я убежден, что таких кадров во многих украинских городах достаточно много. Агрессор еще должен за это заплатить большую цену, цену за жизни тысяч украинцев. Мы не простим того, что сделано с нашими городами и нашими жителями.
Владимир Кличко называет эти ужасы геноцидом украинского народа.
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