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Виталий Кличко: «Рашисты должны заплатить большую цену за жизни тысяч украинцев»

Оккупанты в Украине совершают ужасающие преступления
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 16:40
Виталий Кличко: «Рашисты должны заплатить большую цену за жизни тысяч украинцев»
Братья Кличко / Фото: Instagram

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что рашистов ждет расплата за все зверства, совершенные на территории Украины:

То, что мы сейчас видим в Ирпене, Буче, – это ужасные кадры. К сожалению, это не кадры из кино, а реальность. Ужасная реальность, когда расстреляны гражданские, еще и со связанными руками за спиной. Да…

Я не понимаю ни одного человека, способного это сделать. Но я убежден, что таких кадров во многих украинских городах достаточно много. Агрессор еще должен за это заплатить большую цену, цену за жизни тысяч украинцев. Мы не простим того, что сделано с нашими городами и нашими жителями.

Владимир Кличко называет эти ужасы геноцидом украинского народа.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Виталий Кличко

Комментарии 1

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5 апреля 2022г. 00:08
Обычно я не слушаю слова, исходящие из поврежденного мозга. Сколько он хочет, чтобы российское правительство заплатило за эти смерти?
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