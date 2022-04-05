Виталий Кличко: «Рашисты должны заплатить большую цену за жизни тысяч украинцев»

Братья Кличко / Фото: Instagram

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что рашистов ждет расплата за все зверства, совершенные на территории Украины:



Я не понимаю ни одного человека, способного это сделать. Но я убежден, что таких кадров во многих украинских городах достаточно много. Агрессор еще должен за это заплатить большую цену, цену за жизни тысяч украинцев. Мы не простим того, что сделано с нашими городами и нашими жителями.