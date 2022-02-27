Виталий Кличко: «россия обстреливает жилые кварталы, убивает жителей по всей Украине»
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своем канале в Telegram о текущей ситуации в столице Украины:
Киев продолжает удерживать оборону. Российских войск в столице нет.
Но наши военные, правоохранители и теробороны продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов.
Ночью были столкновения и перестрелки. Уничтожили несколько крупных диверсионных групп.
Именно для безопасности жителей мы ввели комендантский час до завтрашнего утра. Не выходите на улицы. Выйти можно только если по сигналу воздушной тревоги вы идете в укрытие.
россия обстреливает жилые кварталы столицы Украины. россия убивает украинцев по всей Украине!
В Киеве, с начала атаки, с 24 февраля погибли или умерли 9 мирных жителей, в том числе один ребенок. 4 неизвестных и 18 военных и бойцов теробоны.
Ранены 106 человек Из них 47 гражданских. В том числе трое детей. В том числе 17-летний курсант.
Украина рассчитывает на помощь мировой общественности в борьбе с россиянами.