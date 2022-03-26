«Дякую долі і нашим батькам, що подарували мені такого брата» Виталий Кличко трогательно поздравил Владимира с 46-летием
Виталий Кличко: «Россияне сражаются за деньги, украинцы – за свободу, семьи и будущее»
Так что оркам не победить
19:54
Фото: Facebook
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью CNN сообщил, почему российские захватчики столкнулись с таким ожесточенным сопротивлением в Украине:
Потому что российская армия сражается за деньги, тогда как украинские солдаты сражаются за свободу, за детей, за защиту наших семей, за наше будущее.
Вот в чем мощь украинских солдат.
Ранее XSPORT.ua опубликовал видео с исполнением украинской песни «Сіла птаха» супругой Виталия Кличко.