Виталий Кличко: «Сейчас враг будет сеять много лжи, провоцируя панику»

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Экс-чемпион мира и мэр Киева Виталий Кличко сообщил о текущем положении дел в столице Украины:



Работают большинство продовольственных магазинов, аптек. Сегодня «Киев цифровой» обновил карту аптек, в которых можно приобрести инсулин. Больницы и роддомы тоже работают и принимают всех пациентов, кому необходима помощь.

Системно работает гуманитарный штаб, создавший город. Налаженная логистика. Мы получаем помощь – и от украинского бизнеса, иностранного, гуманитарную. От небезразличных людей. Распределяем ее, создаем резервы всего необходимого.

Я благодарю и волонтеров, которые сегодня помогают – привлекают помощь, доставляют ее. Ваш труд очень важен!

Я прошу всех киевлян сохранять выдержку. Оставаться в безопасных местах – дома или в укрытиях – при сигнале тревоги. Поддерживайте близких, соседей, рядом людей.

Доверяйте только официальной информации. Сейчас враг будет сеять много лжи, провоцируя панику. Не поддавайтесь!

Вместе выстоим! Слава Украине!