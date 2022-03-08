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Виталий Кличко: «Сейчас враг будет сеять много лжи, провоцируя панику»

Мэр Киева заверяет, что город продолжает укрепляться
Бокс Профессиональный бокс
08 марта 15:47
Виталий Кличко: «Сейчас враг будет сеять много лжи, провоцируя панику»
Фото: скриншот

Экс-чемпион мира и мэр Киева Виталий Кличко сообщил о текущем положении дел в столице Украины:

Друзья! Дорогие киевляне! Киев продолжает укрепляться и готовиться к обороне города. При этом все предприятия критической инфраструктуры и жизнеобеспечения столицы работают.

Работают большинство продовольственных магазинов, аптек. Сегодня «Киев цифровой» обновил карту аптек, в которых можно приобрести инсулин. Больницы и роддомы тоже работают и принимают всех пациентов, кому необходима помощь.

Системно работает гуманитарный штаб, создавший город. Налаженная логистика. Мы получаем помощь – и от украинского бизнеса, иностранного, гуманитарную. От небезразличных людей. Распределяем ее, создаем резервы всего необходимого.

Я благодарю и волонтеров, которые сегодня помогают – привлекают помощь, доставляют ее. Ваш труд очень важен!

Я прошу всех киевлян сохранять выдержку. Оставаться в безопасных местах – дома или в укрытиях – при сигнале тревоги. Поддерживайте близких, соседей, рядом людей.

Доверяйте только официальной информации. Сейчас враг будет сеять много лжи, провоцируя панику. Не поддавайтесь! 

Вместе выстоим! Слава Украине!

Напомним, что еще один украинский чемпион Денис Беринчик (16-0, 9 KO) взял в руки оружие.

Олег Шумейко-младший
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