Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко: «Усик и Ломаченко – два разных боксера, нельзя их сравнивать»
Легенда мирового бокса – о звездных украинских боксеров
20:59
Виталий Кличко / Фото - reutersЛегендарный боксер и мэр Киева Виталий Кличко в интервью YouTube-каналу Дмитрия Гордона с уверенностью заявил, что не стоит сравнивать двух звездных украинцев Александра Усика (19-0, 13 KO) и Василия Ломаченко (15-2, 11 KO), поскольку они выступают в разных дивизионах.
«Это два разных боксера, нельзя их сравнивать. Они в разных категориях, разная техника. Каждый из них хорош в своем весе, поэтому и есть весовые категории. Кто победит – Усик или Ломаченко? Я могу сразу сказать, что Усик победит, потому что он тяжелее».
Также Кличко назвал двух боксеров, которых считает лучшими боксерами современности.