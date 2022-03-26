Виталий Кличко: «В любой момент каждый украинец рискует погибнуть – начнется бомбежка или упадет ракета»

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что все украинцы готовы сражаться за будущее наших детей и свободу Украины:



Прямо сейчас никто не может чувствовать себя безопасно в Украине. В любую секунду может начаться бомбежка или упасть ракета. В любой момент каждый украинец рискует погибнуть.

Мы находимся в Украине. Мы остаемся с Украиной ради нашего будущего. Мы готовы защищать ее. Это честь – умереть, защищая свой родной город, свою родную страну.