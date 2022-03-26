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Виталий Кличко: «В любой момент каждый украинец рискует погибнуть – начнется бомбежка или упадет ракета»

31 день орки разрушают нашу территорию
Бокс Профессиональный бокс
22:05
Виталий Кличко: «В любой момент каждый украинец рискует погибнуть – начнется бомбежка или упадет ракета»
Фото: Facebook

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что все украинцы готовы сражаться за будущее наших детей и свободу Украины:

Нам не пришлось ничего организовывать. Я вижу людей на блокпостах, и они являются представителями очень мирных профессий. Это художники, музыканты, врачи, которые никогда даже не надевали униформу и не брали в руки оружие. Но сейчас они на улицах и готовы сражаться, готовы защищать будущее наших детей и свободу в Украине.

Прямо сейчас никто не может чувствовать себя безопасно в Украине. В любую секунду может начаться бомбежка или упасть ракета. В любой момент каждый украинец рискует погибнуть.

Мы находимся в Украине. Мы остаемся с Украиной ради нашего будущего. Мы готовы защищать ее. Это честь – умереть, защищая свой родной город, свою родную страну.

Владимир Кличко призвал орочьи отродья убираться с нашей земли.

Источник: sport.ua Олег Шумейко-младший
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