Виталий Кличко: «ВСУ разрушили миф о непобедимой российской армии»

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему украинцы победят рашистких оккупантов:



Сейчас я объясню причину этого духа украинской армии. Каждый из российских солдат - наемник, который пришел на чужую территорию. Он видит, что ему поставлена задача, и воюет за деньги. Каждый из нас защищает свои семьи, своих детей, свою страну и будущее наших детей. Сравните – воевать за деньги и воевать за детей, за их будущее. Вот это называется дух. Люди готовы отдать свою жизнь. За деньги никто отдавать свою жизнь не будет. Я имею в виду россиян.