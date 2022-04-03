Патриотическая фотосессия Владимира Кличко
Виталий Кличко: «ВСУ разрушили миф о непобедимой российской армии»
Мэр Киева уверен в победе украинского народа
03 апреля 15:41
Фото: Facebook
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему украинцы победят рашистких оккупантов:
Победим ли мы? У нас нет другого выбора. Объясню почему. Во-первых, украинская армия разрушила миф о самой сильной, непобедимой российской армии. Как бывший спортсмен, как боец я могу объяснить очень многие вещи. В единоборствах, когда ты выходишь в ринг и имеешь достаточно большие шансы быть травмированным, и очень часто это даже заканчивается трагически, ты должен быть четко убежден, четко готов морально и физически – этот самое главное. Не имеет значения ни сила, ни размер. Главное значение имеет дух.
Сейчас я объясню причину этого духа украинской армии. Каждый из российских солдат - наемник, который пришел на чужую территорию. Он видит, что ему поставлена задача, и воюет за деньги. Каждый из нас защищает свои семьи, своих детей, свою страну и будущее наших детей. Сравните – воевать за деньги и воевать за детей, за их будущее. Вот это называется дух. Люди готовы отдать свою жизнь. За деньги никто отдавать свою жизнь не будет. Я имею в виду россиян.
Напомним, что Владимир Кличко в Германии провел политические встречи, способствующие улучшению позиции Украины в войне с россией.