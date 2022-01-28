Виталий Кличко задумывается о возвращении на ринг в бою с Джошуа или Фьюри

Украинец знает ключ к победе над британцами

Виталий Кличко / фото - КГГА

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко, который завязал с боксом почти десять лет назад, в интервью Sky Sports признался, что иногда задумывается о возвращении на ринг в поединке с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) или действующим обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

«Я больше не выступаю. Но иногда есть ощущение, что будь я помоложе и в форме, это были бы хорошие бои. Я знаю ключ к ним обоим».

Виталий Кличко во второй раз заразился коронавирусом.