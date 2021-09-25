Усика отключат либо Джошуа упадет от бессилия. Как украинец попытается стать новым Мохаммедом Али
Вице-президент ФБУ: «Анатолий Ломаченко будет мозговым центром в углу Усика в его бою с Джошуа»
Андрей Стрихарский – о предстоящем мегафайте в столице Великобритании
08:58
Андрей Стрихарский / Фото - kv.com.uaВице-президент Федерации бокса Украины Андрей Стрихарский поделился ожиданиями от предстоящего поединка между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинским претендентом Александром Усиком (18-0, 13 КО).
«Когда в ринге встречаются два боксера из очень ограниченного числа лучших в мире – ожидания максимальны. Я надеюсь, что мы увидим эталонный бокс – интригующий, темповый, с совершенно непредсказуемой развязкой. Убежден, что именно бои такого рода переписывают историю и теорию бокса. Результат этого поединка сложно спрогнозировать. Джошуа – яркий нокаутер, 22 из 24 боев он выиграл досрочно. Однако Саша Усик – опытный боксер, за плечами которого бои высшего уровня. Тому, кто выигрывал Олимпиаду, кто менял весовые категории и был везде успешным, нечего бояться. И еще: считаю, что перед поединком мы получили ключевое известие: Анатолий Ломаченко будет находиться в углу украинца. «Папаченко» с Усиком прошел огромный путь, он прекрасно знает Александра и во время боя будет тем мозговым центром, который поможет Усику показать не 100, а 101% своих умений».
Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне.
Напомним, на сайте XSPORT будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.