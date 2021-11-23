Портер: «Джервонта Дэвис – один из самых опасных бойцов, с которыми я только встречался»
Владелец «бумажного» титула Дэвис дал понять, что не хочет боксировать с Лопесом
Джервонта считает, что Теофимо нужно подраться с Тейлором
08:59
Джервонта Дэвис / Фото: Showtime
Регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО) намекнул, что не собирается в ближайшем времени боксировать абсолютным чемпионом Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО). Слова «Танка» приводит портал boxingnews24.com.
«Лопесы не могут диктовать условия. Но если они хотят говорить о нашем бое, то пусть говорят. Но им сейчас нужно сосредоточиться на Джоше Тейлоре, а не на мне. К тому же, Теофимо предстоит провести бой. Как я уже говорил, я на своем месте. Я буду здесь, чтобы устраивать бои с любым».
Напомним,Лопес 28 ноября проведет поединок против австралийца Джорджа Камбососа. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.