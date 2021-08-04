Бывший тренер Кличко: «Такое судейство на Олимпиаде – позор. Хижняка тупо пытаются слить»
Владимир Кличко 25 лет назад стал олимпийским чемпионом
Хижняк близок к тому, чтобы повторить достижение легенды украинского бокса
4 августа 18:45
История
Владимир Кличко / фото - Getty Images
Ровно 25 лет назад, 4 августа 1996 года, украинский боксер Владимир Кличко стал чемпионом Олимпийских игр в Атланте, ША.
В финале младший из братьев одолел Паэа Вольфграмма из Тонга.
Сразу же после олимпийского золота Владимир перешел в профессиональный бокс, где задержался на 21 год и также сумел стать чемпионом мира.
На Олимпиаде в Токио достижение Кличко может повторить Александр Хижняк. 5 августа он подерется в полуфинале.