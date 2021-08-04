Владимир Кличко 25 лет назад стал олимпийским чемпионом

Хижняк близок к тому, чтобы повторить достижение легенды украинского бокса

История

Владимир Кличко / фото - Getty Images

Ровно 25 лет назад, 4 августа 1996 года, украинский боксер Владимир Кличко стал чемпионом Олимпийских игр в Атланте, ША.

В финале младший из братьев одолел Паэа Вольфграмма из Тонга.

Сразу же после олимпийского золота Владимир перешел в профессиональный бокс, где задержался на 21 год и также сумел стать чемпионом мира.

На Олимпиаде в Токио достижение Кличко может повторить Александр Хижняк. 5 августа он подерется в полуфинале.