Владимир Кличко анонсировал возвращение?

По крайней мере, именно такой тег на последнем посте в Instagram легенды

Фото: Instagram

Долгое время Владимир Кличко заигрывал с общественностью. Легенда супертяжелого веса не давал никакого ответа по поводу того, увидят ли его фанаты еще в профессиональном поединке.



Но не раз говорил о том, что не прочь превзойти рекорд Джорджа Формана, а также делился кадрами со спаррингов.

В последнем посте в Instagram украинец опубликовал фото, и один из тегов то самое долгожданное «Возвращение» (#throwback – прим.):

Остается только гадать – просто напомнил о себе болельщикам или действительно стоит ждать украинца в ринге.