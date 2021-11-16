Владимир Кличко дал совет начинающим боксерам, который сделает лучше любого

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Бывший лидер супертяжелого веса Владимир Кличко в своем Instagram рассказал, что нужно спортсменам, чтобы добраться до вершины:



Так получилось в моей жизни, что Энтони Джошуа сначала был моим спарринг-партнером, а позже мы встретились в ринге. Вы должны быть выносливым. Нужно сделать себя толстокожим. Практика – путь к совершенству. Терпите. Двигайтесь вперед, продолжайте бить. И повторяйте все снова. Фокус, ловкость, координация и выносливость. И не отворачивайтесь от вызовов, встречайте их с высоко поднятой головой. Это методология, разработанная после 30 лет в профессиональном спорте. Это помогло мне, и поможет вам – вне зависимости от того, чем вы занимаетесь в жизни. Не так важно, атлет вы или нет.