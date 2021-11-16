Владимир Кличко дал совет начинающим боксерам, который сделает лучше любого
Бывший лидер супертяжелого веса Владимир Кличко в своем Instagram рассказал, что нужно спортсменам, чтобы добраться до вершины:
Вы всегда должны быть сфокусированы. В том, что вы делаете, понимать себя. Именно так вы определите для себя свои следующие цели. Нужно уметь приспосабливаться, ведь никогда все не будет идти по плану. Нужно общаться со своими союзниками. Ими могут быть даже ваши соперники.
Так получилось в моей жизни, что Энтони Джошуа сначала был моим спарринг-партнером, а позже мы встретились в ринге. Вы должны быть выносливым. Нужно сделать себя толстокожим. Практика – путь к совершенству. Терпите. Двигайтесь вперед, продолжайте бить. И повторяйте все снова. Фокус, ловкость, координация и выносливость. И не отворачивайтесь от вызовов, встречайте их с высоко поднятой головой. Это методология, разработанная после 30 лет в профессиональном спорте. Это помогло мне, и поможет вам – вне зависимости от того, чем вы занимаетесь в жизни. Не так важно, атлет вы или нет.
- 25 лет назад начался великий путь братьев Кличко. Вспоминаем дебютные поединки украинских королей хэвивейта
Также Владимир вспомнил о своем первом поединке и рассказал, почему не находился в углу брата во время его дебюта.
Комментарии 0