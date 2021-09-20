Владимир Кличко: «Для многих Андрей Шевченко символ, очень значимая фигура, а для меня он просто друг»

Украинец признался, что лишь после 41 года посмотрел на мир по-другому





Владимир Кличко, Андрей Шевченко Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в интервью YouTube-каналу журналистки Сони Кошкиной рассказал о своей спортивной жизни.

«Спорт был нашей жизнью, но наша жизнь, как известно, не только спорт. Кто играет в шахматы, знает: чтобы видеть то, что видит сидящий напротив тебя, сиди там, где он. А я сидел в спортивном зале. С 14 лет и до 41-го года. Все это время мой взгляд на мир был из боксерского зала. И только в 41 год я посмотрел на боксерский зал со стороны. Когда ты находишься внутри, ты не ощущаешь своей значимости для кого-то. Как в этой истории с отцом и его ребенком. Или взять, например, Андрея Шевченко. Для многих он символ, очень значимая фигура, а для меня он просто друг, мы дружим. Наверняка, так же воспринимают и братьев Кличко. Но я особо не заостряю на этом внимание». Напомним, ранее Кличко-младший заявил, что хотел стать врачом, а не боксером.

Карен Агабекян