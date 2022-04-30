Виталий Кличко: «Лучше умереть, чем вернуться в СССР»
Владимир Кличко: «Есть имена и фамилии палачей, которые насиловали, пытали, бомбили и казнили мирное население Украины»
66 дней идет полномасштабная война на нашей родине
22:57
Фото: Michael Pfeiffer
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в своем Instagram
заявил, что все рашисты, которые творили зверства на территории Украины, предстанут перед судом:
Бомбежки, изнасилование, пытки и целенаправленные убийства мирного населения. У всего этого есть имя: геноцид. Есть имена и фамилии этих палачей из россии и кто отдавал приказ!
Все задокументировано и будет предъявлено международным судам.
Виталий Кличко заявил, что смерть лучше возвращения в СССР.
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