Виталий Кличко посетил больницу, где находятся пострадавшие от российского нападения из прилегающих к Киеву городов
Владимир Кличко хочет сорвать бой Бивола с Канело: «Санкции каждому россиянину»
Запреты для каждого гражданина страны-агрессора
09 марта 17:42
Фото: Michael Pfeiffer
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в интервью BBC заявил, что Дмитрия Бивола (19-0, 11 KO) не должны допускать к поединку с Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO):
Каждая санкция не имеет ничего против отдельных людей или спортсменов. Они касаются политики россии, а каждый представитель этой страны должен находиться под санкциями. Именно так мы докажем россии, что мир против этой бессмысленной войны. В этой войне нет ничего хорошего.
Анжелика Терлюга призвала остановить российских террористов.
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