Виталий Кличко общался с российскими спортсменами о войне: «Титулованные бойцы напуганы»
Владимир Кличко: «Любой, кто ведет бизнес с россией – кровь украинского народа также и на ваших руках»
Изолируйтесь от орков, не спонсируйте очередной залп по Украине…
13:47
Фото: Twitter
Бывший чемпион супертяжелого веса Владимир Кличко в своем Instagram показал следствия очередного обстрела российской армии Киева:
Это детский сад. Это жилой район Киева, столицы Украины. Это то, что делает российская армия и их ракеты. Забирают жизни. И это то, что вы делаете. Любой, кто ведет бизнес с россией, кровь и на ваших руках также. Это не военный объект, это жилой район Киева. Просто посмотрите на это! Это – геноцид украинцев.
Виталий Кличко общался с российскими спортсменами, но все слишком боятся выступить против действующего руководства.
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