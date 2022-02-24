Владимир Кличко: «У Украины сильный и сплоченный народ, который превыше всего ценит свою независимость»
Владимир Кличко: «Мир наблюдает, насколько смертоносным является империализм»
Легенда хэвивейта отреагировал на вторжение России
12:43
Фото: Twitter
Экс-лидер супертяжелого веса Владимир Кличко в своем Twitter высказался о вторжении России на территорию Украины:
Мир наблюдает, насколько безрассудным и смертоносным является империализм не только для Украины, но и для всего мира. Пусть история станет уроком, который нельзя повторить.
The world is watching how reckless and deadly imperialism is, not just for #Ukraine but the whole world. Let history be a lesson to not be repeated.— Klitschko (@Klitschko) February 24, 2022
Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский призвал сплотиться против общего врага.