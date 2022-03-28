Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Хоккей (3 события из 8) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Питтсбург Пингвинс - Детройт Ред Уингс 11:2 Окончен
01:00 Нэшвилл Предаторс - Филадельфия Флайерс 5:4 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Флорида Пантерс 5:2 Окончен
Баскетбол (2 события из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Вашингтон Уизардз - Голден Стэйт Уорриорз 123:115 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Юта Джаз 114:100 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (2 события из 5) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Сент-Луис Блюз - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
04:30 Эдмонтон Ойлерс - Аризона Койотис -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Индиана Пэйсерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
01:20
Стронгмен. Открытый чемпионат МВД 2019. Львов

Владимир Кличко: «Молчание – это соучастие в преступлении»

Памятка для сознательного гражданина рф
Бокс Профессиональный бокс
18:16
Владимир Кличко: «Молчание – это соучастие в преступлении»
Фото: Facebook

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в своем Instagram составил памятку для российских граждан, которые не согласны с ужасающими действиями орков на территории Украины:

Молчание – это соучастие в преступлении. Оставайтесь громкими. Действуйте сейчас.

Владимир считает, что у решения Александра Усика (19-0, 13 KO) покинуть Украину есть как плюсы, так и минусы.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Владимир Кличко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Здесь есть плюсы и минусы» Владимир Кличко о решении Усика покинуть Украину во время войны
«Здесь есть плюсы и минусы» Владимир Кличко о решении Усика покинуть Украину во время войны
Бокс Профессиональный бокс
28 марта 11:52
«Дякую долі і нашим батькам, що подарували мені такого брата» Виталий Кличко трогательно поздравил Владимира с 46-летием
«Дякую долі і нашим батькам, що подарували мені такого брата» Виталий Кличко трогательно поздравил Владимира с 46-летием
Бокс Профессиональный бокс
25 марта 13:20
Владимир Кличко: «Наша территориальная целостность должна быть такой, какой была после Будапештского меморандума»
Владимир Кличко: «Наша территориальная целостность должна быть такой, какой была после Будапештского меморандума»
Бокс Профессиональный бокс
23 марта 19:56
1
Экс-невеста Кличко Панеттьери собрала больше 200 тысяч долларов для украинских военных
Экс-невеста Кличко Панеттьери собрала больше 200 тысяч долларов для украинских военных
Бокс Профессиональный бокс
22 марта 12:17
Владимир Кличко: «путин хочет вернуться в СССР, а украинцы стоят перед танками и шлют врагов на х*й»
Владимир Кличко: «путин хочет вернуться в СССР, а украинцы стоят перед танками и шлют врагов на х*й»
Бокс Профессиональный бокс
21 марта 18:51
1
Владимир Кличко: «В оккупированных городах люди выходят с украинскими флагами перед российскими танками»
Владимир Кличко: «В оккупированных городах люди выходят с украинскими флагами перед российскими танками»
Бокс Профессиональный бокс
19 марта 13:45
1

Новости: Бокс

Владимир Кличко: «Молчание – это соучастие в преступлении»
Владимир Кличко: «Молчание – это соучастие в преступлении»
Профессиональный бокс
28 марта 18:16
Ломаченко лаконично высказался об организации боя за «абсолюта» Камбосос – Хэйни
Ломаченко лаконично высказался об организации боя за «абсолюта» Камбосос – Хэйни
Профессиональный бокс
28 марта 17:08
Мейвезер: «Я всегда буду любить Дэвиса как собственного сына»
Мейвезер: «Я всегда буду любить Дэвиса как собственного сына»
Профессиональный бокс
28 марта 14:05
«Здесь есть плюсы и минусы» Владимир Кличко о решении Усика покинуть Украину во время войны
«Здесь есть плюсы и минусы» Владимир Кличко о решении Усика покинуть Украину во время войны
Профессиональный бокс
28 марта 11:52
Маккаринелли: «Я склоняюсь к победе Усика, но не списываю со счетов Джошуа»
Маккаринелли: «Я склоняюсь к победе Усика, но не списываю со счетов Джошуа»
Профессиональный бокс
28 марта 11:50
Экс-невеста Кличко Панеттьери подралась в баре в день рождения боксера
Экс-невеста Кличко Панеттьери подралась в баре в день рождения боксера
Профессиональный бокс
28 марта 10:38
Брэдли: «Головкин может дать Альваресу хороший бой, но GGG становится хуже»
Брэдли: «Головкин может дать Альваресу хороший бой, но GGG становится хуже»
Профессиональный бокс
28 марта 10:30
Камбосос и Хэйни договорились о поединке
Камбосос и Хэйни договорились о поединке
Профессиональный бокс
28 марта 08:40
Семья Усика вышла на митинг в поддержку Украины в Праге
Семья Усика вышла на митинг в поддержку Украины в Праге
Профессиональный бокс
27 марта 20:09
Все новости

Популярные новости

А что Ломаченко и Усик об этом думают? Патриарх Кирилл благословил российских террористов на войну в Украине
А что Ломаченко и Усик об этом думают? Патриарх Кирилл благословил российских террористов на войну в Украине
Бокс Профессиональный бокс
25 марта 16:46
17
Хирн рассказал, как Джошуа отреагировал на новость, что Усик согласился провести реванш с ним
Хирн рассказал, как Джошуа отреагировал на новость, что Усик согласился провести реванш с ним
Бокс Профессиональный бокс
25 марта 09:00
1
Фьюри хочет стать самым тяжелым чемпионом мира, отобрав рекорд у россиянина Валуева
Фьюри хочет стать самым тяжелым чемпионом мира, отобрав рекорд у россиянина Валуева
Бокс Профессиональный бокс
22 марта 19:07
Арум рассказал, как Ломаченко объяснил свой отказ от боя с Камбососом
Арум рассказал, как Ломаченко объяснил свой отказ от боя с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
25 марта 10:00
2
Украинец Шмуратко в тренировочной форме и под стоячие овации трибун вышел в произвольную программу чемпионата мира
Украинец Шмуратко в тренировочной форме и под стоячие овации трибун вышел в произвольную программу чемпионата мира
Фигурное катание
25 марта 20:50
Ломаченко отказался покидать Украину ради боя с Камбососом
Ломаченко отказался покидать Украину ради боя с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
22 марта 07:25
4
Все новости