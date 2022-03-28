«Здесь есть плюсы и минусы» Владимир Кличко о решении Усика покинуть Украину во время войны
Владимир Кличко: «Молчание – это соучастие в преступлении»
Памятка для сознательного гражданина рф
18:16
Фото: Facebook
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в своем Instagram составил памятку для российских граждан, которые не согласны с ужасающими действиями орков на территории Украины:
Молчание – это соучастие в преступлении. Оставайтесь громкими. Действуйте сейчас.
Владимир считает, что у решения Александра Усика (19-0, 13 KO) покинуть Украину есть как плюсы, так и минусы.
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