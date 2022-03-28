Владимир Кличко: «Молчание – это соучастие в преступлении»

Памятка для сознательного гражданина рф

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в своем Instagram составил памятку для российских граждан, которые не согласны с ужасающими действиями орков на территории Украины:



Молчание – это соучастие в преступлении. Оставайтесь громкими. Действуйте сейчас.

Владимир считает, что у решения Александра Усика (19-0, 13 KO) покинуть Украину есть как плюсы, так и минусы.