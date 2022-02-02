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Владимир Кличко: «Мой самый главный союзник в жизни – Виталий»
Легендарный боксер отметил, что у них с братом схожий менталитет
02 февраля 17:29
Виталий и Владимир Кличко / Фото: 5.ua
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в Facebook опубликовал пост, посвященный брату Виталию.
«Мой самый главный союзник в жизни – Виталий Кличко
Не только родственники по крови, но и по тому же менталитету.
С самого начала мы решили бороться за наши цели. В спорте и в жизни.
Потому что есть за что бороться».
Напомним, ранее Владимир вступил в ряды территориальной обороны Киева.
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