Владимир Кличко: «Мой самый главный союзник в жизни – Виталий»

Виталий и Владимир Кличко / Фото: 5.ua

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в Facebook опубликовал пост, посвященный брату Виталию.



Не только родственники по крови, но и по тому же менталитету.

С самого начала мы решили бороться за наши цели. В спорте и в жизни.

Потому что есть за что бороться».