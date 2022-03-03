Владимир Кличко: «Необходимо остановить российскую агрессию, чтобы она не распространилась на весь мир»

Любыми методами

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Легенда супертяжелого веса Владимир Кличко в интервью Sky Sports заявил, что с россией должна бороться не только Украина, ведь война может продвинуться дальше:



Не думайте, что вас это не касается. Что это где-то далеко от вас, в какой-то Украине. Война не остановится здесь, она будет распространяться на весь мир. Поэтому необходимо остановить российскую агрессию здесь и сейчас, сделать это любыми способами. Действовать необходимо решительно. Некогда медлить.

Напомним, что россияне и белорусы не смогут выступить на Паралимпийских играх-2022.