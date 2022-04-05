Виталий Кличко: «Рашисты должны заплатить большую цену за жизни тысяч украинцев»
Владимир Кличко: «Нет слов, чтобы описать преступления рашистов»
Весь мир в ужасе от бесчеловечности граждан рф
14:38
Фото: Facebook
Бывший лидер хэвивейта Владимир Кличко в своем Instagram лаконично высказался об ужасах, которые российские оккупанты натворили в городах около Киева:
Нет слов, чтобы описать эти преступления. Но есть те, кто ответственны за них.
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