Владимир Кличко обратился к мировой общественности на фоне войны с Россией: «Действуйте прямо сейчас»

Он просит престать ждать

Владимир Кличко / Фото - facebook.com/KlitschkoOfficial

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко в своих социальных сетях обратился ко всему миру с призывом помочь нашей стране в борьбе с российской агрессией. И начать делать это прямо сейчас, а не занимать выжидательные позиции:

«Я Владимир Кличко, и я обращаюсь ко всему миру. Остановите эту войну, которую начала россия. Просто сегодня мирных граждан обстреливают ракетами. Специальная операция убивает мирных граждан. И это происходит в сердце Европы. Нет времени ждать, потому что это может перерасти в гуманитарную катастрофу. Вы должны начать действовать сейчас. Чтобы остановить российскую агрессию. Всем, чем можете. Сейчас же. Через час, завтра – это может быть слишком поздно. Пожалуйста, возьмитесь за дело сейчас же. Не ждите. Действуйте уже. Остановите эту войну».

Напомним, Александр Усик вновь назвал россиян православными братьями, но посоветовал не соваться в Украину, а владимира путина призвал сесть за стол переговоров без каких-либо условий.