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Владимир Кличко обратился к россиянам и белорусам: «Каждый день вы помогаете нас убивать, хороший вы «братский народ»

Украинец попросил провести время с семьей и не помогать уничтожению народа Украины
Бокс Профессиональный бокс
15:35
Владимир Кличко обратился к россиянам и белорусам: «Каждый день вы помогаете нас убивать, хороший вы «братский народ»
Фото: Twitter

Владимир Кличко обратился к жителям беларуси и россии, попросив сделать вклад в поддержку против войны:

Обращаюсь к неравнодушным россиянам и белорусам!

Каждый день вы ходите на работу и помогаете своей армии подносить патроны, так сказать. И стрелять в нас ракетами. И убивать нас, ваших, как вы нас называете, «братьев и сестер». Хороший вы братский народ, спасибо вам! :(

Останьтесь дома! Проведите время с вашей семьей, друзьями, детьми, внуками. Чего мы, украинцы, сделать не можем, потому что вы нас убиваете, бомбардируете, вы нам не даете жизни!

Останьтесь дома! Останьтесь дома – не ходите на работу. Просто останьтесь дома. В нашу поддержку и против войны.

Виталий Кличко сообщил о текущем положении дел в Киеве.

Олег Шумейко-младший
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