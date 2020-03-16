Кличко сомневается в необходимости проведения матча «Шахтер» – «Рома» со зрителями
Владимир Кличко отреагировал на смерть Марвина Хаглера
Украинец прокомментировал внезапную кончину легенды
16 марта 22:00
Владимир Кличко / фото - iz.ru
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в Instagram прокомментировал внезапную кончину легенды среднего веса Марвина Хаглера, который ушел из жизни на прошлых выходных в возрасте 66 лет.
«Я узнал душераздирающую новость о смерти еще одной легенды «Марвелуса» Марвина Хаглера. Эммануэль Стюард использовал бои Марвина в качестве мотивации перед моими выступлениями, и я вам скажу, что это работало. Он был воином в ринге и добрейшей душой за его пределами. Выражаю свои искренние соболезнования его супруге и семье. Покойся с миром, мой друг».
Владислав Сиренко может подписать контракт с украинской компанией ULions Boxing Promotions.