Владимир Кличко подал заявление на вступление в бригаду территориальной обороны Киева

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе будет защищать столицу в случае нападения России

Владимир Кличко / фото - Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко подал заявление на вступление в бригаду территориальной обороны Киева. Боксер будет защищать столицу Украины в случае войны с Российской Федерацией.

Об этом в Instagram сообщил его брат, мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, Виталий ранее заявлял, что в случае войны готов идти на передовую.