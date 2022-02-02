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Владимир Кличко подал заявление на вступление в бригаду территориальной обороны Киева
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе будет защищать столицу в случае нападения России
02 февраля 13:59
Владимир Кличко / фото - Getty Images
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко подал заявление на вступление в бригаду территориальной обороны Киева. Боксер будет защищать столицу Украины в случае войны с Российской Федерацией.
Об этом в Instagram сообщил его брат, мэр Киева Виталий Кличко.
Напомним, Виталий ранее заявлял, что в случае войны готов идти на передовую.
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