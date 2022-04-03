Владимир Кличко: «Поддержка братской Германии пропорциональна ужасам войны, которую инициировал путинский режим»

Братья Кличко в Киеве после обстрела на Оболони / Фото: Getty Images

Экс-чемпион мира в хэвивейте Владимир Кличко в своем Instagram поблагодарил Германию, которая оказывает Украине мощную поддержку в сражении с тираном владимиром путиным:



Могу сказать вам – Германия оказывает Украине невероятную поддержку. Будь то материальная помощь, обеспечение необходимыми товарами или оружием. Эта поддержка пропорциональна ужасам войны, которую инициировал путинский режим на моей родине.

После двух дней интенсивных разговоров могу сказать, что выражения гимна вашей страны – не пустые слова. «Единство, справедливость и свобода». Да, Германия и Украина едины как никогда. Вместе они защищают международный закон и основную ценность свободы.

В гимне также есть слова «братским сердцем и рукой». Это факт, что наши две нации теперь по-настоящему братья и сестры в образном смысле. Никогда не забуду поддержку Германии и благосклонность вашего правительства.

Все это чтит вашу страну, выполняющую свои обязанности и ценности. История – свидетель и никогда не забывает. Спасибо, дорогая Германия, братская страна.