Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
21:10
Бодибилдинг. Открытый Кубок Львова WABBA 2021

Владимир Кличко: «Поддержка братской Германии пропорциональна ужасам войны, которую инициировал путинский режим»

После дипломатических встреч украинец вернется в Украину
Бокс Профессиональный бокс
03 апреля 17:10
Владимир Кличко: «Поддержка братской Германии пропорциональна ужасам войны, которую инициировал путинский режим»
Братья Кличко в Киеве после обстрела на Оболони / Фото: Getty Images

Экс-чемпион мира в хэвивейте Владимир Кличко в своем Instagram поблагодарил Германию, которая оказывает Украине мощную поддержку в сражении с тираном владимиром путиным:

Дорогая Германия, я провел два дня в твоей столице. От имени правительства Украины встретился с высокопоставленными представителями руководства вашего государства.

Могу сказать вам – Германия оказывает Украине невероятную поддержку. Будь то материальная помощь, обеспечение необходимыми товарами или оружием. Эта поддержка пропорциональна ужасам войны, которую инициировал путинский режим на моей родине.

После двух дней интенсивных разговоров могу сказать, что выражения гимна вашей страны – не пустые слова. «Единство, справедливость и свобода». Да, Германия и Украина едины как никогда. Вместе они защищают международный закон и основную ценность свободы.

В гимне также есть слова «братским сердцем и рукой». Это факт, что наши две нации теперь по-настоящему братья и сестры в образном смысле. Никогда не забуду поддержку Германии и благосклонность вашего правительства.

Все это чтит вашу страну, выполняющую свои обязанности и ценности. История – свидетель и никогда не забывает. Спасибо, дорогая Германия, братская страна.

Виталий Кличко заявил, что ВСУ показали реальный уровень армии рашистов.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Владимир Кличко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Владимир Кличко: «Нет слов, чтобы описать преступления рашистов»
Владимир Кличко: «Нет слов, чтобы описать преступления рашистов»
Бокс Профессиональный бокс
14:38
«Это геноцид украинской народа». Владимир Кличко показал, как путинская армия уничтожала мирное население Украины
«Это геноцид украинской народа». Владимир Кличко показал, как путинская армия уничтожала мирное население Украины
Бокс Профессиональный бокс
03 апреля 19:34
Владимир Кличко встретился с канцлерами Германии и Австрии и настоял на более серьезной поддержке Украины в борьбе с рашистами
Владимир Кличко встретился с канцлерами Германии и Австрии и настоял на более серьезной поддержке Украины в борьбе с рашистами
Бокс Профессиональный бокс
01 апреля 15:10
2
Владимир Кличко обратился ко всему миру: «Мы либо вместе построим мир, либо падем от путинской россии»
Владимир Кличко обратился ко всему миру: «Мы либо вместе построим мир, либо падем от путинской россии»
Бокс Профессиональный бокс
31 марта 16:30
Владимир Кличко покинул Украину
Владимир Кличко покинул Украину
Бокс Профессиональный бокс
31 марта 11:15
Владимир Кличко: «Весь мир против путина – россия неоднократно использовала запрещенное оружие»
Владимир Кличко: «Весь мир против путина – россия неоднократно использовала запрещенное оружие»
Бокс Профессиональный бокс
29 марта 22:00

Новости: Бокс

Усик: «Телек – куча дерьма, которая забирает мозг»
Усик: «Телек – куча дерьма, которая забирает мозг»
Профессиональный бокс
21:15
Усик: «Очень сложно сосредоточиться на тренировках, когда друзья присылают тебе информацию о войне»
Усик: «Очень сложно сосредоточиться на тренировках, когда друзья присылают тебе информацию о войне»
Профессиональный бокс
18:10
Владимир Кличко: «Нет слов, чтобы описать преступления рашистов»
Владимир Кличко: «Нет слов, чтобы описать преступления рашистов»
Профессиональный бокс
14:38
Стивенсон – о решение Ломаченко остаться в Украине: «Василий – великий человек»
Стивенсон – о решение Ломаченко остаться в Украине: «Василий – великий человек»
Профессиональный бокс
11:06
Известен крайний срок подписания контракта на поединок Усик – Джошуа
Известен крайний срок подписания контракта на поединок Усик – Джошуа
Профессиональный бокс
09:40
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
Профессиональный бокс
04 апреля 19:15
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Профессиональный бокс
04 апреля 17:35
Виталий Кличко: «Рашисты должны заплатить большую цену за жизни тысяч украинцев»
Виталий Кличко: «Рашисты должны заплатить большую цену за жизни тысяч украинцев»
Профессиональный бокс
04 апреля 16:40
Питер Фьюри объяснил, почему Джошуа может победить Усика в реванше
Питер Фьюри объяснил, почему Джошуа может победить Усика в реванше
Профессиональный бокс
04 апреля 15:00
Все новости

Популярные новости

Райан Гарсия: «Сердце Ломаченко с украинцами – он отказался от 100%-о шанса взять все титулы»
Райан Гарсия: «Сердце Ломаченко с украинцами – он отказался от 100%-о шанса взять все титулы»
Бокс Профессиональный бокс
29 марта 12:08
1
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 17:35
«Русский мир» во всей красе. Рашисты танком «облагородили» участок Усика
«Русский мир» во всей красе. Рашисты танком «облагородили» участок Усика
Бокс Профессиональный бокс
01 апреля 12:38
Рашисты расстреляли украинского боксера прямо в тренировочном зале
Рашисты расстреляли украинского боксера прямо в тренировочном зале
Бокс
29 марта 14:15
3
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 19:15
5
Рашизму в футболе быть! FIFA не стала исключать россию из организации
Рашизму в футболе быть! FIFA не стала исключать россию из организации
Футбол В мире
31 марта 18:52
Все новости