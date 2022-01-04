Владимир Кличко вошел в топ-10 самых богатых боксеров в истории

Украинец заработал половину от своих гонораров всего за три боя

Владимир Кличко

Легенда украинского бокса Владимир Кличко вошел в десятку боксеров, с самым большим заработком за карьеру по версии издания Manchester Evening News.



Эксперты сообщили, что за свою многолетнюю карьеру Кличко заработал 58 миллионов фунтов (69 млн евро).

10) Владимир Кличко (58 миллионов фунтов)

9) Энтони Джошуа (60 миллионов фунтов)

8) Шугар Рэй Леонард (88 миллионов фунтов)

7) Тайсон Фьюри (100 миллионов фунтов)

6) Леннокс Льюис (103 миллиона фунтов)

5) Канело Альварес (105 миллионов фунтов)

4) Оскар де ла Хойя (148 миллионов фунтов)

3) Мэнни Пакьяо (163 миллиона фунтов)

2) Джордж Форман (222 миллиона фунтов)

1) Флойд Мэйвезер (400 миллионов фунтов)

Отметим, что самые большие гонорары Кличко заработал в боях против Александра Поветкина ($28 млн), Тайсона Фьюри ($12,5 млн) и Энтони Джошуа ($13 млн).

Напомним, ранее экс-тренер Кличко заявил, что Владимир еще может вернуться в бокс.



