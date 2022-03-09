Виталий Кличко: «Сейчас враг будет сеять много лжи, провоцируя панику»
Владимир Кличко призвал отстранить всех российских спортсменов: «Пусть потом с путина спрашивают»
Войну в Украине легенда бокса называет важнейшей битвой в жизни
09 марта 11:29
Фото: Twitter
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко объяснил, почему нужно отстранить всех российских атлетов от международных соревнований:
Во время этого разговора невинные женщины, дети и гражданские лица потерпают от ракетных ударов и сталкиваются с ужасающей реальностью войны. Люди говорят, что это самая большая битва в моей жизни и я с ними согласен. Все это очень грустно, потому что у нас идет реальная война. Поэтому я прошу ваших читателей и весь народ Великобритании, поддержать Украину любым возможным способом. Действовать нужно прямо сейчас.
Изолировать россию от всех спортивных соревнований – это не акт агрессии. Мы делаем это, чтобы остановить войну. Я ничего личного против спортсменов не имею, но имею против военной агрессии путина и его военной машины. Мы считаем, что санкции на разном уровне, включая спорт, имеют огромное значение. Уберите российских спортсменов с различных соревнований, и они спросят у путина: «Почему никто не хочет соревноваться с нами?» Повторяю, это не против спортсменов, а во имя мира в Украине.
Ранее Владимир подарил цветы красавице из украинской армии.
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