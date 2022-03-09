Владимир Кличко призвал отстранить всех российских спортсменов: «Пусть потом с путина спрашивают»

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко объяснил, почему нужно отстранить всех российских атлетов от международных соревнований:



Изолировать россию от всех спортивных соревнований – это не акт агрессии. Мы делаем это, чтобы остановить войну. Я ничего личного против спортсменов не имею, но имею против военной агрессии путина и его военной машины. Мы считаем, что санкции на разном уровне, включая спорт, имеют огромное значение. Уберите российских спортсменов с различных соревнований, и они спросят у путина: «Почему никто не хочет соревноваться с нами?» Повторяю, это не против спортсменов, а во имя мира в Украине.